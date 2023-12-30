عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا 2024

صدى البلد

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة الفريق المختارة  لمعسكر يناير استعدادا لبطولة كأس الامم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار و اللاعبون هم :

محمد الشناوي
أحمد الشناوي
محمد أبو جبل
محمد صبحي
عمر كمال
محمد هاني
أحمد حجازي
علي جبر
أحمد سامي
محمد عبد المنعم
أسامة جلال
محمد حمدي
أحمد فتوح
مروان عطية
أحمد نبيل كوكا
محمد النني
محمود حمادة
حمدي فتحي
إمام عاشور
أحمد سيد زيزو
محمد صلاح
مصطفى فتحي 
عمر مرموش
محمود حسن تريزيجيه 
مصطفى محمد 
محمود كهربا
أحمد حسن كوكا

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|تراجع أسعار الذهب بمحلات الصاغة..وهذا ثمن عيار 21 الآن

يا خسارة | نجم الزمالك خارج قائمة منتخب مصر في الأمم الافريقية

23 لاعبا أساسيا.. فيتوريا يستقر على قائمة منتخب مصر

أنواع الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

انخفاض البانية.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس السبت

رسالة مهمة من أليو ديانج لـ لاعبي الأهلي .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

قرار منتظر من فيتوريا بشأن قائمة المنتخب في أمم أفريقيا.. صور

الأهلي يكشف حقيقة الاستغناء عن علي معلول والسولية| شاهد

الأهلي يكشف حقيقة تعديل عقد محمد الشناوي قريبا| شاهد

شركة الأهلي تكشف أسباب فشل انتقال سوزا للقلعة الحمراء

كولر صمم.. عضو شركة الأهلي يفجر مفاجأة عن تعاقد الأهلي مع موديست

عضو شركة الأهلي يفجر مفاجأة صادمة عن انتقال إمام عاشور للأحمر

فيتوريا يعلن القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الإفريقية غدا

أفضل 11 لاعبا.. محمد الشناوي يقود تشكيل العالم في 2023

ترشيحاتنا

روي فيتوريا يوضح سبب اختيار لاعبي الزمالك فتوح وصبحي

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21 |أخبار تهمك

أبو العينين يعزي المهندس محسن صلاح وزوجته الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح في وفاة شقيقه المهندس مجدى صلاح

براءة محامي الأهلي من تهمة سب وقذف المستشار مرتضى منصور..اعرف التفاصيل

فيتوريا يكشف أسباب استبعاد عبدالله السعيد من قائمة المنتخب لأمم إفريقيا

مقابل 75 مليون جنيه.. مهاجم جديد على أعتاب الأهلي في يناير «فيديوجراف»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية| 3 علاجات منزلية بسيطة لتقشير الجلد حول الأظافر

بفستان أنيق.. عبير صبري تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بعد تطبيق الزيادة.. تعرف على أسعار كروت الشحن عقب التحرك الأخير

بعد اختيارها ضمن أجمل 100 وجه.. 25 صورة للفنانة مى عمر تثير الجدل

فيديو

الهجاص.. خناقة إمام عاشور ورضا عبدالله تثير السوشيال ميديا| فيديوجراف

لجأت إلى طبيب نفسي ..فيفى عبده تكشف كواليس "حزمنى يا" ومطربها المفضل

خناقة الطيارة.. كيف ظهرت شيرين عبدالوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب| فيديوجراف

تفاصيل مثيرة في حادثة تعرض منة فضالي للنصب| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ