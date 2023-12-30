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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم البحيرة يتفقد معرض الاقتصاد المنزلي ويشيد بجودة المعروضات

وكيل تعليم البحيرة
وكيل تعليم البحيرة يتفقد معرض الاقتصاد المنزلي

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أهمية الانشطة التربوية المختلفة ومنها الاقتصاد المنزلي، في تدريب الطالبات على مختلف الفنون والمهن المختلفة، وصقل المواهب بالتدريب المستمر والفعال.

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جاء ذلك خلال قيام وكيل الوزارة بتفقد فعاليات اليوم الأخير من معرض مشغولات الاقتصاد المنزلي الذي أقيم بمدرسة الشهيد أحمد عفت الإعدادية بنات بدمنهور، وذلك بحضور الدكتور محمد الغراوى مدير عام الشئون التنفيذية ومحمود رسلان موجه عام الاقتصاد المنزلي وأحمد الرفاعي رئيس مجلس الأمناء بإدارة بندر دمنهور التعليمية.

وكيل تعليم البحيرة يتفقد معرض الاقتصاد المنزلي 
وكيل تعليم البحيرة يتفقد معرض الاقتصاد المنزلي 
وكيل تعليم البحيرة يتفقد معرض الاقتصاد المنزلي 
وكيل تعليم البحيرة يتفقد معرض الاقتصاد المنزلي 

أشاد وكيل الوزارة بجودة المعروضات والتي عكست الجهد المبذول من المعلمين والأداء المتميز للطالبات.

وتضمن المعرض المشغولات الخاصة بالموضوعات المقررة لكل مرحلة دراسية وتشمل النظافة الشخصية للمرحلة الابتدائية و القضية الفلسطينية للمرحلة الإعدادية و التراث الشعبي والبدوي للمرحلة الثانوية.

كما عكس جميع الموضوعات بمشغولاتها المنهجية محتوى مناهج الاقتصاد المنزلي للمراحل المختلفة، ومستوى المهارة والأداء المتميز للطالبات.

من الجدير بالذكر أن المعرض يضم كافة الأعمال والمشغولات الفائزة بمختلف الإدارات، والمقرر مشاركتها بوزارة التربية والتعليم في المسابقة السنوية على مستوى الجمهورية عن الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي.

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