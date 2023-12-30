تحرير 195 محضرًا تموينيا بالمخابز والأسواق والتحفظ على مواد غذائية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 23 حتى 29 ديسمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث واصلت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية تنظيم وتوفير السيارات المتنقلة والتي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية (سكر ، زيت ، جبن ، مكرونة، أرز ، سمن الخ وغيرها من السلع الغذائية ( بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة لسهولة الوصول إلى القرى والمراكز البعيدة عن المنافذ والأسواق التجارية وكذلك المرور مع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالمرور على المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة تنفذ المبادرة وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 126 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 14 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 54 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 8 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 10 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 3 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، 6محاضر لعدم وجود سجل زيارات، و6محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، و23 محضرًا للتصرف في 355 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجمـ ومحضرين لتجميع 10 أجولة من الدقيق المدعم بغرض التربح غير المشروع.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر ديسمبر للبدالين بنسبة 100 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير محضرين ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، و3محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، ومحضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير محضرًا ضد أحد المسئولين عن محلات العلافة لحيازته وتجميعه نخالة خشنة مدعمة من الدولة بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بأزيد من الأسعار المقررة والتربح غير المشروع منها حيث تم ضبط 10 طن نخالة خشنةوتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، كما تم تحرير 3محاضر ضد المسئولين عن مخابز سياحية لقيامهم بتجميع دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة والخاص بإنتاج الخبز البلدي المدعم بالمخابز المرخص لها بذلك وذلك بغرض استخدامها في المخابز السياحية حيث تم ضبط والتحفظ على 7 أجولة دقيق بلدي مدعم زنة الجوال ٥٠ كجم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تم تحرير 8 محاضر للمسئولين عن محال بيع السجائر والدخان لقيامهم بحيازة وبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر ومهربة بطرق غير مشروعة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، حيث تم ضبط 650 علبة سجائر مستوردة متنوعة وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بجانب تحرير محضرين ضد متعهدين موزعي أسطوانات البوتاجاز لقيامهم باستبدال اسطوانات البوتاجاز الجمهور المستهلكين بأزيد من السعر الرسمي المقرر لذلك . ومحضر ضد المسئولين عن محال بيع زيوت السيارات لحيازته وعرضه للبيع زيوت سيارات مجهولة المصدر وتم التحفظ على 30 عبوة زيوت سيارات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف.

وفي مجال تداول مواد البناء والإعلان عن أسعارها تم تحرير محضرين لحيازة أسمنت يستخدم في البناء بدون فواتير وعدم الإعلان عن أسعاره وتم ضبط والتحفظ على واحد طن أسمنت، كما تم تحرير محضرين لحيازة حديد تسليح بناء بدون فواتير وعدم الإعلان عن أسعاره وتم ضبط 3 طن حديد، والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين فيما تم تحرير 3محاضر ضد المسئولين عن أنشطة تجارية لقيامهم بممارسة الأنشطة دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة .

بينما تم تحرير 13 محضرًا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية. و20 محضرًا للمسئولين عن المنشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة جمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، وفي مجال الغش التجاري تم سحب 4 عينات غذائية وأساسية لفحصها معمليًا، وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير 3محاضر ضد المسئولين عن مستودعات بوتاجاز وذلك للغلق وعدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد أثناء ساعات العمل الرسمية،ومحضر لإدارة طلمبات رصيف بدون ترخيص وتم التحفظ على 900 لتر مواد بتروليةواتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.