قوات الاحتلال تداهم مقر المخابرات العسكرية التابعة لحماس في خان يونس

زعمت القناة الـ12 العبرية، مساء اليوم السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، داهمت مقر المخابرات العسكرية التابعة لحركة المقاومة الفلسطينية حماس في مدينة خان يونس بقطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 14 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 165 شهيد و 250 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار في تصريحات له إلى أن 70% من ضحايا العدوان الاسرائيلي هم الأطفال والنساء وأن الانتهاكات الاسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 312 كادر صحي من بينهم كوادر تخصصية نادرة.

وبين أن الاحتلال الاسرائيلي تعمد تدمير 104 سيارات اسعاف وخروجها عن الخدمة بجانب تعمده استهداف 142 مؤسسة صحية وخروج 23 مستشفى و53 مركز صحي عن الخدمة.

وقال: الاحتلال الإسرائيلي مازال يعتقل 99 كادرا صحيا على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة.