استشهاد 6 فلسطينيين في غارة للاحتلال قرب الكلية الجامعية جنوب مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم السبت، باستشهاد 6 فلسطينيين جراء استهداف طائرات الاحتلال مركبة مدنية قرب الكلية الجامعية جنوب مدينة غزة، ظهر اليوم.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 14 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 165 شهيد و 250 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية

وأشار في تصريحات له إلى أن 70 % من ضحايا العدوان الاسرائيلي هم الأطفال والنساء وأن الانتهاكات الاسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 312 كادر صحي من بينهم كوادر تخصصية نادرة

وبين أن الاحتلال الاسرائيلي تعمد تدمير 104 سيارة اسعاف وخروجها عن الخدمة بجانب تعمده استهداف 142 مؤسسة صحية وخروج 23 مستشفى و53 مركز صحي عن الخدمة.

وقال: الاحتلال الإسرائيلي لازال يعتقل 99 كادرا صحيا على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة.