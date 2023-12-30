خبر سار لجماهير الزمالك عن محمود الونش

كشف الإعلامي مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي عن موقف محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك من المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة بعد مشاركته في تدريبات الفريق بصورة كاملة.

وكتب مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي عبر حسابه علي فيسبوك "محمود حمدي الونش سيشارك مع الزمالك في بطولة الإمارات الودية 🏹"

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في دورتين وديتين بدولة الإمارات في الفترة من 24 يناير حتى 29 من ذات الشهر للوقوف على جاهزية اللاعبين والاطمئنان على مستوى البدلاء واستغلال فترة التوقف الدولى بالشكل الأمثل.