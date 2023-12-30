عاجل.. اشتعال النيران في تريلا على طريق المنصورة جمصة وإصابة سائقها

أصيب سائق فى حادث احتراق تريلا محملة بـ ٢ كونتينر، على طريق المنصورة جمصة، بالقرب من دوران قرية زيان، التابعة لمركز الستاموني في محافظة الدقهلية؛ نتيجة انفجار إطار السيارة وانقلابها.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا، من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ باحتراق سيارة تريلا على طريق المنصورة جمصة، عقب انفجار الإطار، وانقلاب السيارة، ووجود مصاب.

انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن السائق كان يقوم بالدوران على طريق جمصة المنصورة أمام قرية زيان؛ فانفجر الإطار وانقلبت السيارة واشتعلت بها النيران.

وجرت السيطرة على النيران، وأسفر الحادث عن إصابة السائق، ويدعى أحمد الظريف محمد حسن- 30 عاما، مقيم ميت شريف، التابعة لمركز المنزلة، بسحجات وكدمات متفرقة.

ونقل السائق إلى مستشفى جمصة؛ لتلقى العلاج اللازم.

وحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق.

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