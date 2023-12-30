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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: إسرائيل تعمل ضد إيران في أي مكان وفي أي وقت

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، إن إسرائيل تعمل ضد إيران في أي مكان وفي أي وقت.

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر الصحفي الذي عقد في تل أبيب، قائلا: "إيران هي التي تقود محور الشر والعدوان ضدنا على مختلف الجبهات. وهو ليس موجها ضد إسرائيل فحسب، بل ضد العالم الحر برمته".

وأكد نتنياهو، على إسرائيل لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.


وأشار نتنياهو إلى التصعيد على الحدود اللبنانية، وقال: إذا وسّع حزب الله المعركة فسيتلقون ضربات لم يسبق لهم أن شهدوها من قبل.

ولفت نتنياهو، إلى أنه تم توجيه ضربات قوية لحزب الله وتم تدمير أهدافا مهمة تابعة له.
 

بنيامين نتنياهو مؤتمر الصحفي إسرائيل ايران سلاح نووي الحدود اللبنانية حزب الله

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