قائمة منتخب مصر لكرة اليد المشاركة ببطولة الدوري الذهبي الودية

أعلن المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد قائمة المنتخب التى سوف تسافر إلى الدنمارك للمشاركة في بطولة الدوري الذهبي الودية مع منتخبات هولندا والدنمارك والنرويج، والمكونة من 18 لاعب يوم الأربعاء.

حراس المرمى

كريم هنداوي (الصفا السعودي)

محمد علي (لوجرونيو الإسباني)

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (الأهلي)

مازن رضا (الزمالك)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صانع ألعاب

أحمد خيري (الأهلي)

يحيى الدرع (فيزبريم المجري)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (فيزبريم المجري)

مهاب سعيد (نيم الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة

إبراهيم المصري (الأهلي)

محمد ممدوح هاشم

أحمد عادل (الأهلي)

خالد وليد (الزمالك)