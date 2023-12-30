البحرية الأمريكية: الحوثيون لا يظهرون مؤشرات على إنهاء هجماتهم ضد السفن

زعم القائد الأعلى للقوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط نائب الأدميرال براد كوبر، إن"الحوثيين في اليمن لا يظهرون أي مؤشرات على إنهاء هجماتهم" على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقال نائب الأدميرال براد كوبر: "الحوثيون لا يظهرون أي إشارة على وقف هجماتهم المتهورة رغم انضمام المزيد من الدول إلى المهمة البحرية الدولية لحماية السفن في الممر المائي الحيوي وبدء تحسن حركة التجارة".

وأضاف أنه "منذ الإعلان عن عملية حارس الازدهار قبل ما يزيد قليلا على 10 أيام، أبحرت 1200 سفينة تجارية عبر منطقة البحر الأحمر، ولم تتعرض أي منها لضربات بطائرات مسيرة أو لهجمات صاروخية".

وأوضح: "من المتوقع أن تشارك دول أخرى". وكانت الدنمارك من آخر الدول، إذ أعلنت يوم الجمعة عن خطط لإرسال فرقاطة إلى العملية التي أعلنها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وقال كوبر، الذي يقود الأسطول الخامس، إن "هناك حاليا خمس سفن حربية من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة تقوم بدوريات في مياه جنوب البحر الأحمر".

كما أشار إلى أنه "منذ بدء العملية، أسقطت السفن ما مجموعه 17 طائرة مسيرة وأربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن".

وأسقطت البحرية الأمريكية قبل يومين، جنوب البحر الأحمر مسيرة وصاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلقهما الحوثيون في اليمن، بحسبما أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم".