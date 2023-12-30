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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرية الأمريكية: الحوثيون لا يظهرون أي علامات على التراجع في البحر الأحمر

صدى البلد

قال القائد الأعلى للقوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، نائب الأدميرال براد كوبر، إن الحوثيين في اليمن مستمرون في هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأشار إلى أنه، على الرغم من إطلاق عملية "حارس الإزدهار" مؤخرا، وإضافة المزيد من الدول إلى المهمة البحرية الدولية التي تهدف إلى حماية السفن في هذا الممر المائي الحيوي؛ فإن الحوثيين لا يظهرون أي علامات على التراجع.

ووفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، فمنذ الإعلان عن عملية "حارس الازدهار" قبل ما يزيد قليلاً عن عشرة أيام، كشف نائب الأدميرال براد كوبر أن 1200 سفينة تجارية عبرت منطقة البحر الأحمر دون أن يتم استهدافها بطائرات بدون طيار أو ضربات صاروخية. 

وسلط كوبر الضوء على التعاون الدولي، حيث كانت الدنمارك أحدث دولة تنضم إلى المهمة، مشددًا على الجهد الجماعي المطلوب لمواجهة هذا "التحدي الدولي".

وقال الحوثيون إن هجماتهم تستهدف على وجه التحديد السفن المرتبطة بإسرائيل كرد على الهجوم الإسرائيلي على غزة. 

وأدت الهجمات، التي تركزت حول مضيق باب المندب، وهو طريق تجاري حيوي يربط آسيا وأوروبا، إلى إلحاق أضرار بالسفن وتعطيل عمليات الشحن. 

وأوقفت العديد من شركات الشحن الكبرى سفنها مؤقتًا من دخول المضيق، واختارت طرقًا أطول حول إفريقيا، مما أدى إلى زيادة الوقت والتكاليف.

وفي الوقت الحالي، تقوم سفن حربية من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة بدوريات في مياه جنوب البحر الأحمر وغرب خليج عدن. 

وكشف نائب الأدميرال براد كوبر أنه منذ بدء عملية حارس الازدهار، نجحت هذه السفن في اعتراض 17 طائرة بدون طيار و4 صواريخ بالستية مضادة للسفن أطلقها الحوثيون.

على الرغم من هذه الجهود الدولية، صعّد الحوثيون من استخدامهم للصواريخ البالستية المضادة للسفن، مما دفع نائب الأدميرال كوبر إلى الاعتراف باحتمال استمرار الهجمات "المتهورة". ولا يزال الوضع معقدا، حيث يهدد الحوثيون باستهداف أي سفينة يعتقدون أنها مرتبطة بإسرائيل، ويوسعون هجماتهم إلى ما هو أبعد من أهداف محددة.

عملية حارس الازدهار، التي بدأت في أبريل 2022 لتعزيز الأمن البحري في المنطقة، تفتخر الآن بأسطول أكبر، ووجود أكثر استمرارًا لحماية السفن. 

وأكد نائب الأدميرال كوبر أن التحالف على اتصال مباشر مع السفن التجارية، ويقدم التوجيه بشأن المناورة وأفضل الممارسات الأمنية.

ومع بدء انتعاش حركة التجارة في البحر الأحمر، أكد نائب الأدميرال كوبر أن التجارة تتدفق، مما يشير إلى درجة من المرونة على الرغم من التحديات التي تفرضها هجمات الحوثيين المستمرة، ولا يزال المجتمع الدولي يقظا، مع توقعات بانضمام بلدان أخرى إلى البعثة في الأسابيع المقبلة.

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