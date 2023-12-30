إسرائيل تؤكد حدوث تقدم طفيف في المحادثات مع حماس

أكدت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، مساء اليوم السبت، إحراز تقدم طفيف في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس حول قضايا صفقة تبادل أسرى الحرب واليوم التالي في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إنه مع ذلك، حتى الآن لا يوجد أي اختراق.

وتجري الاتصالات بشكل متزامن عبر مصر وقطر، فيما تأمل إسرائيل أن تؤدي إحدى القنوات إلى اختراق.

وتوقعت الصحيفة أن تستغرق الصفقة وقتًا حتى تنضج. ومن ناحية أخرى، لافته إلى أنه إذا كانت هناك مرونة كبيرة من جانب حماس، فقد يتغير الوضع وقد تتقدم الأمور بسرعة.

وبحسب الصحيفة يقول المستوى السياسي الإسرائيلي إن إطار الصفقة، الذي سيتضمن إطلاق سراح عشرات الأسرى ووقف طويل لإطلاق النار، مدرج على جدول الأعمال، ومن المتوقع أن يكون الجسر بين نهاية مرحلة القتال الدائرة حاليا في غزة والمرحلة الثالثة، والتي ستشمل عمليات أكثر تركيزا.

ووفقا للصحيفة ينظر إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في المنتصف لصالح إطلاق سراح عشرات الأسرى على أنه ثمن يمكن دفعه، لأن الحرب لم تقترب من نهايتها ومن المتوقع أن تستمر أشهر عديدة أخرى.