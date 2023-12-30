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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 3 فلسطينيين ووقوع عدد من الإصابات في استهداف منزل بمخيم النصيرات

صدى البلد

ذكرت إذاعة الأقصى، اليوم السبت، أن 3 شهداء سقطوت ووقعت عدة إصابات خلال استهداف الاحتلال لمنزل عائلة سالم في منطقة السوارحة، بمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأفاد التليفزيون العربي، اليوم السبت، باستهداف غارة إسرائيلية للمناطق الجنوبية لمدينة خان يونس.

ومن ناحية أخرى، استشهد وأصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم، إثر تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة، تمركزت وسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات قوية شمال مدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن مدفعية الاحتلال قصفت مئذنة جامع البلدة القديمة في دير البلح وسط قطاع غزة، كما استهدف طيران الاحتلال الحربية، ومدفعيته مخيم البريج.

وأضافت أن قصف مدفعي متواصل على مناطق شمال قطاع غزة، وشرقي المحافظة الوسطى خصوصا مخيمات البريج والنصيرات، ومدينة خان يونس جنوبا، حيث الكثافة السكانية العالية من اللاجئين والنازحين من أهل القطاع.

واستشهد 4 مواطنين، إثر قصف عنيف على محيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة. 

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