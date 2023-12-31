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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 1032 رأس عجول تسمين

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادرت 6 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

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 بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32700 طن تشمل : 1146 طن اسمنت معبأ و 3840 طن مولاس و 12732 طن يوريا و 2365 طن رمل و 127 طن ملح معبأ و 12490 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46196 طن تشمل : 7897 طن خردة  و 1800 طن زيت طعام و 987 طن خشب زان و 7074 طن ذرة و 2697 طن فول صويا و 4731 طن فول  و 7541 طن كسب صويا و 13136 طن قمح و 1032 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 333 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 193 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 44 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3192 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 135556 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 275877 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2482 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و بنى سويف ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2678 شاحنة .

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