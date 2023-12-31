ميناء دمياط يستقبل 1032 رأس عجول تسمين

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادرت 6 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32700 طن تشمل : 1146 طن اسمنت معبأ و 3840 طن مولاس و 12732 طن يوريا و 2365 طن رمل و 127 طن ملح معبأ و 12490 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46196 طن تشمل : 7897 طن خردة و 1800 طن زيت طعام و 987 طن خشب زان و 7074 طن ذرة و 2697 طن فول صويا و 4731 طن فول و 7541 طن كسب صويا و 13136 طن قمح و 1032 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 333 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 193 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 44 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3192 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 135556 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 275877 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2482 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و بنى سويف ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2678 شاحنة .