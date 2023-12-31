ضياء السيد: اندهشت من استبعاد الشحات وياسر إبراهيم من منتخب مصر

أكد ضياء السيد المدرب السابق لمنتخب مصر، أن اختيارات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، حق أصيل له.

وتابع ضياء السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اندهشت فقط من استبعاد من ياسر إبراهيم وحسين الشحات ثنائي الأهلي، خاصةً أنهما خاضا مباريات قوية وبمستويات مميزة في كأس العالم للأندية وكأس السوبر المصري".

وأضاف ضياء السيد: "كان لا بد من الاستعانة بخدمات ياسر إبراهيم، خاصةً أنه ليس غريب على منتخب مصر ويعتبر أفضل مدافع خلال الفترة الماضية، ولكن بعض الأحيان المدير الفني يكون لديه قناعات واثق بها".

وقال مدرب منتخب مصر السابق: "تفسير فيتوريا عن استبعاد حسين الشحات بعدم معرفة مصيره من الإصابة، غير منطقية خاصةً أن هناك جهاز طبي مميز، وهو ليس نفس المنطق بتواجد أحمد الشناوي حارس المرمى الذي يعاني من إصابة قوية، وكان لا بد أن يؤكد استبعاده فنيًا بدلًا من الدخول في الناحية الطبية".

واختتم ضياء السيد: "أتوقع وصول منتخب مصر إلى المباراة النهائية، وبعد الدور الأول ينطلق منتخب مصر بشكل قوي ويكون قادر على المنافسة حتى آخر يوم بالبطولة".