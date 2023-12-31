عرض خطة كيوبيد على مسرح السلام حتى 5 يناير

أعلن المخرج المسرحي أحمد فؤاد، عن استمرار تقديم العرض المسرحي "خطة كيوبيد" على مسرح السلام حتى يوم 5 يناير المقبل، ضمن الإحتفال بأعياد رأس السنة الجديدة.

وأوضح فؤاد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك" اليوم الأحد، أن المسرحية تعرض للسنة الثانية على التوالي بنجاح كبير، حيث قدمت 143 ليلة عرض متتالية حتى الآن، لافتا إلى أنه تم انضمام الفنان الشاب محمد عبد الرازق لفريق العمل خلفا للفنان كريم الحسيني.

وتدور أحداث مسرحية "خطة كيوبيد" في إطار اجتماعي كوميدي عن الحب وظاهرة الانفصال السريع وأسبابه وتأثيره السلبي.

المسرحية من تأليف وأشعار عبدالله الشاعر، وبطولة عبدالمنعم رياض، ومحمد عبد الرازق ، ونوال سمير، وأمنية حسن، ومن إخراج أحمد فؤاد.