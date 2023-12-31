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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات المرافق والطرق بمدينة حدائق العاصمة

صدى البلد

قام المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات و الكوارث والمشرف على أعمال المرافق بالهيئة، بزيارة إلى مدينة حدائق العاصمة، لتفقد مشروعات المرافق والطرق بالمدينة، يرافقه  المهندس عمار مندور،  رئيس جهاز المدينة،  ومسئولو الجهاز، والمشروعات.

واستهل مسئولو الإسكان الزيارة بجولة بمشروع تنفيذ محطة رافع مياه صرف صحي، ومشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى، ومشروع خط مياه قطر ٩٠٠مم، المغذى للمرحلة الثانية لوحدات الإعلان الرابع عشر من مدينة حدائق العاصمة.

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وشدد المهندس أشرف فتحي محمود، على ضرورة المتابعة المستمرة من المسئولين بالجهاز، والتنبيه على الشركات العاملة بتلك المشروعات، بتكثيف الأعمال لزيادة نسب الإنجاز، والانتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها للاستفادة منها، حيث إن هذه المشروعات تخدم الحاجزين بالمرحلة الثانية من الإعلان الرابع عشر بمنطقة ٢٣٥٠ بمدينة حدائق العاصمة.

كما استكمل مسئولو الإسكان الجولة، بالمرور على أعمال الطرق، وأعمال شبكات الصرف الصحي، وشبكات المياه الجارى تنفيذها بالمرحلة الثانية من الإعلان الرابع عشر بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا، حيث أكد المهندس أشرف فتحي، على مسئولى إدارة المرافق بالجهاز، ضرورة التنسيق الدائم مع القطاعات المتخصصة فى هذا المجال،  نظراً لأهمية ذلك لسكان المدينة.

 

وأكد المهندس عمار مندور، أنه يتم عقد اجتماعات بصفة دورية مع الشركات العاملة بالمشروع للتنبيه على زيادة نسب الإنجاز، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على الشركات بتوفير الخامات والمعدات والعمالة اللازمة لإنهاء تلك المشروعات بالجودة المطلوبة.

الأسكان صرف صحي مياه صرف صحي حدائق العاصمة

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