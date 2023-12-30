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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعد المليون.. الإسكان الاجتماعي : مستمرون في بناء الوحدات لتلبية احتياجات المواطنين

وحدات سكنية
وحدات سكنية

أكدت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه كان هناك تشكيك كبير في مبادرة سكن لكل المصريين لبناء مليون وحدة سكنية.

 

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وقالت مي عبد الحميد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الحلم تحول إلى حقيقة ويتم إنشاء الوحدات السكنية باستمرار ونسعى لتوفير وحدات سكينة لكل المصريين ".

 

 وأضافت مي عبد الحميد :" لن نتوقف عند مليون وحدة سكنية ومستمرين في إنشاء الوحدات السكينة لتلبية احتياجات المواطنين ".

 

 وتابعت مي عبد الحميد :"  سلمنا أكثر 580 الف وحدة سكنية والمرحلة المقبلة في العام الجديد سيتم تسليم وحدات سكنية لـ 200 ألف مستفيد ".

 

وتابعت مي عبد الحميد :"  وحدات سكن لكل المصريين يحصل عليها منخفضي الدخل "، مضيفة:" خبراء أجانب أشادوا بمستوى الوحدات السكنية التابعة لسكن لكل المصريين ".

 

واكملت مي عبد الحميد :" البنوك انفقت حوالي 66 مليار جنيه تمويل عقاري للوحدات السكنية التابعة لسكن لكل المصريين "، مضيفة:" حوالي 400 مليار جنيه تكلفة مشروع سكن لكل المصريين ".

الأسكان الإسكان الاجتماعي سكن وحدات اخبار التوك شو

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