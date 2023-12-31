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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الغربية: زيادة عدد اسرة العناية المركزة والاجهزة بالمستشفيات .. صور

غرف الرعاية المركزه
غرف الرعاية المركزه بالغربية

أعلن الدكتور اسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية ، إضافة 5 أسرة بالعناية المركزه بمستشفي المحله العام ليصبح اجمالي اسره العنايه المركزه بالمستشفي 48 سرير عنايه مركزه كبار و 9 عنايه مركزه للأطفال.

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انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا..صور

وأشار إلي  توفير أحدث جهاز اشعه مقطعيه جديد بمستشفي كفر الزيات العام  كانون 16 مقطع خاص باجراء الاشعه المقطعيه العاديه والاشعه المقطعيه بالصبغه ، وكذا توفير سياره جهاز أشعه مقطعيه متنقله بمستشفي  بسيون المركزي ، وكرسي اسنان جديد بمستشفي حميات المحله  وجهاز تعقيم 80 لتر (Class B ) و عدد 4 عربات طواري وعدد 4 اجهزه صدمات كهربائية ، وأيضا توفير كرسي اسنان وجهاز سونار ماركه سوتوسكيب و جهاز منظاركلي ومنظار حالب بمستشفي قطور المركزي، وكذا عدد 2 منظار شعبي لمستشفي صدر طنطا وصدر المحله وذلك في إطار حرص الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تطوير المنظومة الصحية بالغربية.

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التعليم العالي تُلاحق الكيانات الوهمية وتغلق 3 منشآت في طنطا بالغربية

وأكد الدكتور أسامة أن وزارة الصحة تحرص على تقديم خدمة طبية متميزة تيسيراً على المرضي المترددين علي المستشفيات ، وذلك في ظل الاهتمام والدعم الذي توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الصحي، مشيرا إلى ان مديرية الصحة بالغربية تسعي الي تطوير المنظومه الصحية ورفع كفاءة ودعم المنشآت الطبية بالتجهيزات التي من شأنها رفع جوده الخدمه الطبية المقدمه للمرضي

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أشعة المقطعية اسرة العناية المركزة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتور طارق رحمي الدكتور خالد عبد الغفار المستشفيات المستشفى الكيانات الوهمية ة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمستشفي المحله العام

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