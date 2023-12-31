وكيل صحة الغربية: زيادة عدد اسرة العناية المركزة والاجهزة بالمستشفيات .. صور

أعلن الدكتور اسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية ، إضافة 5 أسرة بالعناية المركزه بمستشفي المحله العام ليصبح اجمالي اسره العنايه المركزه بالمستشفي 48 سرير عنايه مركزه كبار و 9 عنايه مركزه للأطفال.

وأشار إلي توفير أحدث جهاز اشعه مقطعيه جديد بمستشفي كفر الزيات العام كانون 16 مقطع خاص باجراء الاشعه المقطعيه العاديه والاشعه المقطعيه بالصبغه ، وكذا توفير سياره جهاز أشعه مقطعيه متنقله بمستشفي بسيون المركزي ، وكرسي اسنان جديد بمستشفي حميات المحله وجهاز تعقيم 80 لتر (Class B ) و عدد 4 عربات طواري وعدد 4 اجهزه صدمات كهربائية ، وأيضا توفير كرسي اسنان وجهاز سونار ماركه سوتوسكيب و جهاز منظاركلي ومنظار حالب بمستشفي قطور المركزي، وكذا عدد 2 منظار شعبي لمستشفي صدر طنطا وصدر المحله وذلك في إطار حرص الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تطوير المنظومة الصحية بالغربية.

وأكد الدكتور أسامة أن وزارة الصحة تحرص على تقديم خدمة طبية متميزة تيسيراً على المرضي المترددين علي المستشفيات ، وذلك في ظل الاهتمام والدعم الذي توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الصحي، مشيرا إلى ان مديرية الصحة بالغربية تسعي الي تطوير المنظومه الصحية ورفع كفاءة ودعم المنشآت الطبية بالتجهيزات التي من شأنها رفع جوده الخدمه الطبية المقدمه للمرضي

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