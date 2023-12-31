قتلوا الجميع.. القيادة الوسطى الأمريكية تكشف حقيقة ما دار بينها وبين الحوثيين



كشفت القيادة الوسطى الأمريكية أن زوارق تابعة للحوثيين هاجمت سفينة تجارية في البحر الأحمر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



وذكرت أنه تبعا لذلك تعاملت مروحيات للبحرية الأمريكية جنوب البحر الأحمر مع الحوثيون.

وأوضحت القيادة الوسطى الأمريكية أن سفينة حاويات تابعة لميرسك أطلقت نداء استغاثة ثانيا بتعرضها لهجوم من زوارق الحوثيين.

وكشفت أن زوارق الحوثيين أطلقت النار على سفينة ميرسك واقتربت منها وحاول أفرادها الصعود إليها لكن مروحيات أمريكية استجابت لنداء الاستغاثة وأطلقت زوارق الحوثيين النار باتجاهها.



وقبل ذلك، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن وجود تقرير بهجوم على بعد 60 ميلا بحريا شمال غرب ميناء الحديدة اليمني.



وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ان سفينة أبلغت عن تعرضها لهجوم بـ 3 زوارق وتم تبادل إطلاق نار دون خسائر.



وقالت القيادة الوسطى الأمريكية أن المروحيات الأمريكية ردت بإطلاق النار دفاعا عن النفس وأغرقت 3 زوارق وقتلت طواقمها.

