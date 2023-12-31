بسبب الشبورة.. تأخير امتحانات جامعة بني سويف لمدة ساعة

أعلنت جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، تأجيل الامتحانات اليوم الأحد، لمدة ساعة عن الموعد المحدد ليصبح الساعة ١١ صباحاً بدلا من الساعة ١٠ صباحاً ولحين إشعار آخر نظرا لسوء الأحوال الجوية والشبورة الكثيفة.

كانت محافظة بني سويف قد شهدت منذ صباح اليوم الأحد، شبورة مائية كثيفة حجبت الرؤية على العديد من المناطق داخل كردون المحافظة والطرق السريعة وأيضا الفرعية بجميع المراكز.

وانتشر رجال المرور لتسيير الحركة المرورية بشوارع المحافظة، فضلا عن توجيه سائقي السيارات على الطرق السريعة بالحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية وإضاءة جميع أنوار السيارة مع وضع النور الأمامي في الوضع المنخفض، تجنبا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة، بالإضافة إلى زيادة مسافة الأمان.