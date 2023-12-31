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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ديوان الرئاسة الإماراتية ينعى الشيخة مهرة بنت خالد

ديوان الرئاسة الاماراتي
ديوان الرئاسة الاماراتي

نعى ديوان الرئاسة الاماراتي الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان والدة الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان التي وافتها المنية اليوم الأحد.

ووفقا لوكالة الأنباء الاماراتية "وام"، أصدر ديوان الرئاسة بيانا اليوم الأحد، جاء فيه: " بسم الله الرحمن الرحيم .. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي..صدق الله العظيم".

وتابع البيان: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان الرئاسة المغفور لها الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان والدة الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان".

وأعرب الديوان عن" خالص عزائه ومواساته سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون".  

والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان هو أحد أبناء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان . وهو نائب حاكم إمارة ابوظبي منذ 29 مارس 2023، كما يشغل منصب مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات منذ 14 فبراير 2016.

الشيخ طحنون بن زايد الامارات الديوان ديوان الرئاسة رئاسة الامارات طحنون بن زايد وكالة الأنباء الإماراتية

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