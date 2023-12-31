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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القاهرة الإخبارية: زوارق الاحتلال تواصل قصف المناطق الشرقية في قطاع غزة

غزة
غزة

قال بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لم يتوقف منذ الليلة الماضية حتى هذه اللحظة، حيث تحلق الطائرات الحربية الإسرائيلية لا تزال تحلق بكثافة في القطاع وتشن غاراتها تجاه كل المحافظات بدءً من رفح جنوبا حتى بين حانون شمالا.

تعرضت خان يونس إلى قصف مدفعي عنيف

وأضاف جبر، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي محمد عبيد، أنّ رفح شهدت خلال ساعات الليل قصفا استهدف عددا من المنازل بالإضافة إلى استهداف مدفعي من المدفعية الإسرائيلية المتمركزة في المناطق الشرقية لرفح.

وتابع مراسل قناة "القاهرة الإخبارية": "وتعرضت خان يونس إلى قصف مدفعي عنيف طال عددا من المناطق الشرقية لهذه المحافظة بالإضافة إلى إطلاق الرصاص والقذائف من الآليات العسكرية المتوغلة باتجاه منازل المواطنين في قلب مدينة خان يونس، وهذه القذائف أصابت مدرسة تأوي عددا من النازحين الفلسطينيين مما أدى إلى إصابة ما يزيد عن 10 فلسطينيين بجراح بين المتوسطة والخطيرة نُقلوا على إثرها إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس". 

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