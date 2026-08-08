28 مليون مستفيد من مشروع تنمية الأسرة المصرية

كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن وصول عدد المستفيدين من خدمات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية إلى نحو 28 مليون مواطن حتى أكتوبر 2024.

جاء ذلك كمؤشر على اتساع نطاق البرنامج وتنوع الخدمات المقدمة للأسر المصرية.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

وبعتبر المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية أحد أهم البرامج الاجتماعية التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين الخصائص السكانية.

وحسب خطة التنمية أن المشروع حقق نتائج ملموسة خلال الفترة الماضية، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدماته نحو 28 مليون مواطن حتى أكتوبر 2024، فيما استحوذت برامج التوعية والتدخل الثقافي على النصيب الأكبر من المستفيدين.

إلى جانب تنفيذ برامج للتمكين الاقتصادي وإنشاء آلاف الحضانات والوحدات الإنتاجية، فضلًا عن توفير فرص عمل للأسر المنتجة، بما يعكس اتساع نطاق المشروع ليشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية في آن واحد.

وحسب الخطة، المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية للأسرة، وتحسين فرص الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية، وتنمية المهارات الاجتماعية والثقافية، وتعزيز قيم التماسك الأسري، مع الاعتماد على مؤشرات أداء واضحة لقياس النتائج.