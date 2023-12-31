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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زوجة حلمي بكر تكشف لصدى البلد تطورات حالته الصحية

صدى البلد

شريط حياتي بيتعاد قدام عنيا.. هكذا تحدث حلمي بكر أسطورة التلحين العربي لصدى البلد، التي تجولت داخل منزل الفنان الكبير، للكشف عن حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية ألزمته الفراش.

ويتواجد حاليًا المُلحن المصري الكبير حلمي بكر، في منزله في منطقة  المهندسين في حالة إعياء شديدة، وحالة صحية سيئة للغاية، وذلك بعد خروجه منذ أيام من أحد مستشفيات منطقة الدقي القريبة من منزله، والذي قرر الذهاب له بعد شعوره بوعكة صحية شديد، لكنه خرج منه على "كرسي مُتحرك"، غير قادر على المشي تمامًا.


وزار" موقع صدي البلد" الموسيقارَ الكبيرَ داخل منزله، والذي اتخذ من صالة استقباله غرفة نوم له، وتحديدًا بعدما وضع له المحيطين سريرا له أسفل الحائط الذي يحمل صورًا فوتغرافية لتاريخ طويل مع الفن، بين كبار النجوم، وردة وليلى مراد وأصالة ونجاة وعبد الحليم، وغيرهم من نجوم الوطن العربي الكبار الذي تعاون معهم "حلمي بكر"، بالإضافة لقائمة طويلة من أهم الجوائز التي حصل عليها طيلة مشواره الفني

وقالت سماح القرشي، زوجة الملحن حلمي بكر  في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" ، إن الحالة الصحية التي يمر بها  زوجها حلمي بكر ، أنه يعاني منذ أيام من توقف كامل لحركة رجليه اليمنة.

وأكدت أن وضعه الصحي أصبح أفضل أكثر من الأيام الماضية، مضيفة  لا يحب أن يجلس بمفردة و يقول لها و ل ابنتة خليكوا جنبي.

واستطرد أنه يقضي وقتة اما ينام و يجلس مع زوجتة و بنتة الصغيرة ريهام  يلعب معاها ، كما انه يدعي الله أن يشفيه،و ابنه ريهام تقول له " ربنا يشفيك يا بابا ، بحبك يا بابا " و يرد عليها حلمي بكر الله يخليكي يا اوما عايزة اشوفك عروسة.

وأكدت سماح القرشي ، أنه ليست لديه أي مشكلة عقلية أو مشكلة في الحديث، موضحةً أنه مازال يتذكر كل شيء حوله، ويتحدث في الفن وفي كامل قواه العقلية و أضافت أنه ياخذ أدوية بروستاتا ، القلب ، السكر ، و ضعظ أما عن النظام الغذائي مسلوق ، مشوي ، فواكة ، عصائر ، مشروبات الدكتور مش مانع عنه حاجة و هو حلمي بكر بطبعه لا يمنع نفسه من اي أكل.

وأشارت زوجة الملحن حلمي بكر، إلى أنه من فترة كان بيشتكي من تعب في القلب ولكن الطبيب طمأنا على حالته الصحية، إنما منذ أيام توقفت رجله عن الحركة، رغم أنه كان يستطيع تحريكها من قبل

 

وأوضحت سماح القرشي انه يعاني منذ ا اكتشافه حالة النصب التي تعرض لها في استيلاء أحد المدعين بانه مدير أعماله اثناء علاجه الأخير في أحد المستشفيات والاستيلاء على أمواله دون معرفته التي تقدر بمبلغ 2 مليون و280 ألف جنيه، ولم يتم حتى الان أي محاولات لإعادة المبلغ  رغم اننا قمنا بعمل محضر ضد المتهم ولم يحدث أي تطورات في القضية حتى الان كما تابعت أن الموسيقار حلمي بكر يرفض  دخولة لمستشفى النقابة مرة أخري و أكدت حلمي بكر أن تم النصب عليه في مبلغ كبير 150 الف جنية و قال لزوجته ارجوكي لا اريد الذهاب الى مستشفى النقابة و قال انه دخل على رجله و خرج على كرسي متحرك

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الملحن حلمي بكر الموسيقار الكبير الوطن العربي تطورات الحالة الصحية زوجة حلمي بكر سماح القرشي عبد الحليم ليلى مراد لوعكة صحية

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