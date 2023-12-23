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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يصيب الرجال.. التنميل مؤشر للإصابة بمرض خطير

التنميل
التنميل

يعد سرطان البروستاتا من أخطر المشكلات الصحية التي تصيب الرجال ، حيث تهدد الخصوبة وقد تصل في بعض الأحيان للموت لذا من المهم معرفة الأعراض بشكل مبكر.

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ووفقا لما جاء في موقع الجمعية الأمريكية للسرطان يتم اكتشاف معظم حالات سرطان البروستاتا مبكرًا، من خلال الفحص وعادة لا يسبب سرطان البروستاتا المبكر أي أعراض ويمكن لسرطانات البروستاتا الأكثر تقدمًا أن تسبب أعراضًا في بعض الأحيان، مثل:

مشاكل في التبول، بما في ذلك بطء أو ضعف مجرى البول أو الحاجة إلى التبول بشكل متكرر، خاصة في الليل
وجود دم في البول أو السائل المنوي
مشكلة في الانتصاب أو الضعف الجنسي.

ألم في الوركين أو الظهر أو العمود الفقري أو الصدر والأضلاع أو مناطق أخرى من السرطان الذي انتشر إلى العظام.

الام الظهر
الام الظهر


ضعف أو تنميل في الساقين أو القدمين، أو حتى فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء بسبب ضغط السرطان على الحبل الشوكي.

تنبيه : من المرجح أن يكون سبب معظم هذه المشاكل شيء آخر غير سرطان البروستاتا فعلى سبيل المثال، غالبًا ما تكون مشكلة التبول ناجمة عن تضخم البروستاتا الحميد (BPH)، وهو نمو غير سرطاني في البروستاتا.

ومع ذلك، من المهم إخبار مقدم الطبيب  إذا كان لديك أي من هذه الأعراض حتى يمكن العثور على السبب وعلاجه، إذا لزم الأمر وقد يحتاج بعض الرجال إلى المزيد من الاختبارات للتحقق من سرطان البروستاتا.

سرطان البروستاتا البروستاتا الحميد الضعف الجنسي تضخم البروستاتا الحميد تضخم البروستاتا

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