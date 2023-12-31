تحرير 60 محضرا تموينيا متنوعا لمخابز بلدية مخالفة بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية، عدة حملات تموينية على المخابز البلدية بمركز شبراخيت.

أسفرت الحملات بمركز كفر الدوار عن ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جراما فى الرغيف الواحد، وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليهما وغلقهما لمدة شهر، مع توفير حصة الخبز للمواطنين، وضبط 6 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن، و4 مخابز قامت بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير محضر لعدم نظافة أدوات العجين، وآخر لعدم إلاحتفاظ بسجل الزيارات بالمخبز وقت المرور.

وتمكنت إدارة تموين إدكو من ضبط مخبز تصرف فى 4 شكائر دقيق بلدى مدعم، و4 مخابز لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبزين لعدم نظافة أدوات العجين ومخبز لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور.

وبحملات مماثلة بمركز شبراخيت، تم ضبط 8 مخابز بلدية قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن، و4 مخابز لإنتاجها خبزا غير مطابق للمواصفات، و5 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و16 مخبزا لعدم نظافة أدوات العجين ومخبز بلدي مدعم لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وفي مركز أبو حمص، تم غلق 3 مخابز لمدة شهر لإنتاجها خبزا ناقص الوزن بمقدار 29 جراما للرغيف الواحد، مع توفير حصة الخبز للمواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.