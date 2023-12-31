سقوط عشرات الشهداء بعد استهداف قوات الإحتلال لمدرسة تضم نازحين بدير البلح

أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاحد، بوقوع شهداء وإصابات إثر استهداف مدفعية الاحتلال لمدرسة سكينة في دير البلح.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري في حركة حماس، اليوم الأحد، :"استهدفنا جرافة صهيونية من نوع دي 9 بقذيفة "الياسين 105" شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة".

وقالت كتائب القسام، اليوم الأحد : "استهدفنا 5 آليات صهيونية في منطقة التفاح والدرج بعبوات "شواظ" وقذائف "الياسين 105 ".

وأعلن الدفاع المدني بغزة، اليوم الأحد، استشهاد أحد كوادره وإصابة آخرين جراء تعرضهم للاستهداف المباشر من قبل طائرات الاحتلال في مخيم النصيرات.