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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إكسترا نيوز: انتخابات الرئاسة الحدث الأبرز في 2023

صدى البلد

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، الحدث الأبرز خلال عام 2023، الذي شهد العديد من الأحداث داخل مصر، حيث شهدت انتخابات الرئاسة 2024 إقبالًا تاريخيًا وغير مسبوق على المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية.

وتعتبر انتخابات الرئاسة 2024، خامس انتخابات تعددية بين أكثر من مرشح منذ عام 2005، وثالث انتخابات تنافسية وتعددية بعد ثورة 30 يونيو 2013.

العملية الانتخابية

كما جرت العملية الانتخابية بإشراف قضائي كامل وبمشاركة 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية في 11 ألفًا و631 لجنة فرعية، كما نالت متابعة عربية ودولية كبيرة للانتخابات الرئاسية من قِبَل العديد من المنظمات ووسائل الإعلام، كما تابعها 528 مراسلًا يمثلون 110 وسائل إعلامية تنتمي إلى 33 دولة قامت بمتابعة ميدانية واسعة لمجريات الاستحقاق الدستوري.

فيما تابع 67 دبلوماسيًا و14 منظمة مجتمع مدني دولية عمليات التصويت، بالإضافة إلى 62 منظمة مجتمع مدني محلية، بالإضافة إلى بعثات المراقبة والمنظمات الدولية التي أكدت أن عمليات التصويت تميزت بمشاركة واسعة وشهدت نزاهة وشفافية.

إكسترا نيوز اكسترانيوز الجهات والهيئات القضائية الهيئات القضائية العملية الانتخابية الرئاسة 2024

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