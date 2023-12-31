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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحول استراتيجي خطير.. وزير المالية الإسرائيلي يدعو لتوطين اليهود بقطاع غزة

صدى البلد

دعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، إلى إعادة توطين المستوطنين اليهود في قطاع غزة في أعقاب الصراع الدائر، مقترحا في الوقت نفسه تشجيع السكان الفلسطينيين في المنطقة على الهجرة. 

وقال سموتريش في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس، إن استعادة السيطرة على المنطقة أمر ضروري لضمان الأمن، قائلاً: "لكي نتمتع بالأمن، يجب أن نسيطر على المنطقة"، مشدداً على ضرورة الوجود المدني للحفاظ على السيطرة العسكرية على مدى فترة طويلة.

 

ويمثل الاقتراح هذا تطورا خطيرا، خصوصا وأن حكومة الإحتلال الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لم تطرح رسميا خططا لإجلاء سكان غزة أو إعادة تقديم المستوطنين اليهود إلى المنطقة منذ اندلاع الأعمال العدائية في 7 أكتوبر.

جدير بالذكر أن إسرائيل سحبت قواتها ومستوطنيها من غزة من جانب واحد في عام 2005، وأنهت وجودها الذي بدأ في عام 1967 مع الحفاظ على سيطرة كبيرة على حدود القطاع، كما تعتبر المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية عالميًا بموجب القانون الدولي، بغض النظر عن موافقة إسرائيل عليها.

وتشير تصريحات سموتريش إلى تحول محتمل في استراتيجية إسرائيل بعد الحرب فيما يتعلق بقطاع غزة، ومن المرجح أن تثير الدعوة إلى عودة المستوطنين اليهود وتشجيع هجرة الفلسطينيين مناقشات حول جدوى هذه المقترحات وقانونيتها وآثارها الإنسانية.

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