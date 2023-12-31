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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العالم يحتفل بـ 2024 .. نيوزيلندا أول دولة تستقبل العام الجديد

احتفالات 2024
احتفالات 2024

يحتفل النيوزيلنديون كأول شعب في العالم بقدوم عام 2024 بعرض للألعاب النارية في أوكلاند، صباح اليوم الاثنين، بتوقيت الدولة الواقعة في اقصى شرق العالم، وأضاءت الألعاب النارية سماء الليل الملبدة بالغيوم ورافقها ضوء الليزر وعرض الرسوم المتحركة.

وفي سيدني – يستقبل المحتفلون عام 2024 بعرض مبهر للألعاب النارية يضم الألعاب النارية الفضية والذهبية للاحتفال بالذكرى الخمسين لدار الأوبرا الشهيرة.

وفي روسيا، فلاديمير بوتين - لم يشر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يواجه انتخابات في مارس/آذار، إلا بشكل عابر في خطابه بمناسبة العام الجديد يوم الأحد إلى حربه في أوكرانيا، وأشاد بجنوده ووصفهم بالأبطال لكنه أكد في الأغلب على الوحدة والتصميم المشترك.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، في خطاب متلفز يوم الأحد بمناسبة العام الجديد، إن البلاد ستعزز وتعزز الاتجاه الإيجابي للانتعاش الاقتصادي في عام 2024، وستحافظ على التنمية الاقتصادية طويلة الأجل من خلال إصلاحات أعمق.

وذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الأحد أن كوريا الشمالية تعهدت بإطلاق ثلاثة أقمار صناعية جديدة للتجسس وبناء طائرات عسكرية بدون طيار وتعزيز ترسانتها النووية في عام 2024 حيث قال الزعيم كيم جونج أون إن السياسة الأمريكية تجعل الحرب حتمية.

اما الفاتيكان - قال البابا فرانسيس، خلال صلاته يوم الأحد في الفاتيكان: 'أتمنى للجميع نهاية سلمية لهذا العام، ولا تنسوا من فضلكم أن تصلوا من أجلي'.

 

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