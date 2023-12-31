هبوط طفيف في أسعار الذهب ..اعرف التفاصيل

هبطت اسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الأحد بمقدار 15 جنيه وذلك بالنسبة لقيمة الجرام الواحد داخل محلات الصاغة ومقارنة بسعر أمس .

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 3589 جنيه للبيع و 3623 جنيه للشراء .

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 3140 جنيه للبيع و 3170 جنيه للشراء.

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2691 جنيه للبيع و 2717 جنيه للشراء.

ووبلغ سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 2093 جنيه للبيع و 2113 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 25.12 ألف جنيه للبيع و 25.36 ألف جنيه للشراء.

وصل سعر أوقية الذهب نحو 111.61 ألف جنيه للبيع و 112.7 ألف جنيه للشراء.

بلغ سعر كيلو الذهب نحو 3.6 مليون جنيه للبيع و 3.622 مليون جنيه للشراء.

ارتفاع في البورصات العالمية

ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 13% خلال تعاملات عام 2023، ليحقق أفضل أداء سنوي في ثلاثة أعوام، وذلك بفعل تراجع الدولار، وارتفاع الطلب مع استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بجانب تزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الربع الآول من 2024.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالبورصة العالمية بنحو 237 دولارًا خلال تعاملات العام، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1825 دولارًا، ولامست مستوى 2153 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها، واختتمت تعاملات العام أمس الجمعة عند مستوى 2062 دولارًا.

وتوقع إمبابي، أن تشهد الأسواق حالة من الانتعاش خلال شهر يناير المقبل، مع موعد استحقاق الشهادات البنكية ذات العائد 25% ، لاسيما مع رغبة المواطنين في التحوط والحفاظ على قيمة مدخراتهم، في ظل استمرار تراجع الجنيه أمام الدولار، ووصول سعر صرف الدولار بالأسواق الموازية لنحو 53 جنيهًا.