الأوقاف : تجديد إيفاد أئمة إلى الخارج

اعتمد أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد تجديد إيفاد الشيخ محمود محمد علي إمام وخطيب بمديرية أوقاف بني سويف للعمل بمعهد التربية الإسلامية – أروشا - تنزانيا .

وجدد تكليف أشرف محمد محمد عبد الفتاح رئيسًا للإدارة المركزية للموارد البشرية، و اعتمد تجديد تكليف أشرف محمد محمد عبد الفتاح بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام الوزارة.

اعتمد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تجديد إيفاد كل من الشيخ مصطفى عثمان أحمد عثمان إمام وخطيب بمديرية أوقاف أسيوط ، الشيخ محمد إبراهيم حامد إسماعيل إمام وخطيب بمديرية أوقاف الشرقية للعمل بمدينة فومبان بدولة الكاميرون

