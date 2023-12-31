رش الملح وتحطيم الأطباق.. أغرب طقوس العالم للاحتفال بليلة رأس السنة

تحتفل كل دول العالم بليلة رأس السنة 2024 وتتبع كل دول طريقة مختلفه خلال احتفالاتها حيث تتبع بعض الدول عادات وتقاليد غريبة حيث يقوم شعب تركيا برش الملح على اعتاب منازله ليلة رأس السنة بينما يقوم الدنماركيون بتحطيم الاطباق في الشوارع.

اغرب عادات العالم للاحتفال برأس السنة

تحرص العديد من الدول على الاحتفال بليلة رأس السنة كلا على طريقتهم الخاصة حيث يقوم الشعب التركي برش الملح على اعتاب منازلهم ليلة رأس السنة بينما يحطمون الدنماركيون الاطباق في الشوارع بمجرد ان تدق الساعة 12 .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.