نتنياهو يرفض اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حرب غزة

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد أن تقدمت جنوب أفريقيا بطلب إلى محكمة العدل الدولية لبدء الإجراءات بشأن مزاعم الإبادة الجماعية.

وقال 'أود أن أقول كلمة بشأن الاتهام الكاذب الذي وجهته جنوب أفريقيا لإسرائيل بأنها 'ترتكب إبادة جماعية'.

واضاف نتنياهو: 'لا، جنوب أفريقيا، لسنا نحن من جاء لارتكاب الإبادة الجماعية، بل حماس.. سيقتلوننا جميعًا إذا استطاعوا'، مدعيا أن القوات الإسرائيلية تتصرف 'بأكثر الطرق أخلاقية' و'تفعل كل شيء من أجل تجنب إيذاء المدنيين” على حد زعمه.

ومضى في اتهام جنوب أفريقيا بأنها رفعت القضية للاستعراض فحسب، وذكر صراعات أخرى قال إن البلاد لم تتخذ فيها خطوات للتدخل.

وأضاف: 'أنا أسأل: أين كنتم يا جنوب أفريقيا - وبقية الذين يفترون علينا - أين كنتم عندما قُتل الملايين وتشردوا من ديارهم في سوريا واليمن وغيرها من الساحات؟ لم تكونوا هناك'.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من هذا الشهر إن إسرائيل تشارك في 'قصف عشوائي' على غزة.

وتشير تقييمات المخابرات الأمريكية إلى أن ما يقرب من نصف ذخائر جو-أرض التي استخدمتها إسرائيل في غزة كانت غير موجهة، والمعروفة باسم 'القنابل الغبية'.

وعادةً ما تكون الذخائر غير الموجهة أقل دقة ويمكن أن تشكل تهديدًا أكبر للمدنيين.

ويقول أنصار الحملة الإسرائيلية إن مثل هذه الذخائر الثقيلة تعمل بمثابة خارقة للتحصينات، مما يساعد على تدمير البنية التحتية لأنفاق حماس تحت الأرض.

ومع ذلك، يقول الخبراء إن مثل هذه القنابل تستخدم عادةً باعتدال من قبل الجيوش الغربية، ويحظر القانون الإنساني الدولي القصف العشوائي.

واستشهد ما يقرب من 21700 شخص في غزة منذ 7 أكتوبر، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.