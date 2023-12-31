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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتسديد المصروفات الدراسية

محافظ الغربية يرسم البهجة على وجوه 17 طالبا من أبناء المحافظة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لقاءه بالمواطنين في ختام العام الميلادي2023 حيث استقبل المحافظ 17أسرة من أهالي المحافظة وذلك ضمن سلسلة لقاءاته المستمرة بأهالي القرى والمراكز للاستجابة لكافة احتياجاتهم ومطالبهم، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين وتلبية مطالبهم والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة في وقت قياس، جاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

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وفي بداية اللقاء هنأ محافظ الغربية الطلاب وأولياء الأمور بالعام الميلادي الجديد متمنيا لهم عام ملئ بالخير والسعاة وداعيا المولى- عز وجل- أن يكون عام رخاء وخير للمصريين، وأن يحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها في ظل القيادة الوطنية الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


وأعرب المحافظ عن سعادته بتواجده بين أهالي المحافظة لمشاركتهم أفراحهم بالسنة الجديدة وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، ومشيرا إلى أن لقاءهم اليوم هو أفضل ما ينهي به عامه الميلادي ويستقبل به عامه الجديد ومضيفا أن تقديم تلك المساعدات هو حق أصيل من حقوقهم والذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم.


وأكد حرصه على التواصل المستمر مع جموع المواطنين للتعرف على مطالبهم وسرعة حلها ولقائهم بصفه يومية من خلال الجولات للاستماع لمطالبهم وتلبية احتياجاتهم، مشددا على استمرار تلقى لجنة المساعدات بالمحافظة لكافة الطلبات لفحصها وتقديم الدعم للأسر المستحقة، لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وشهد اللقاء مشاهد متنوعة من الفرحة والبهجة التي ارتسمت على وجوه الطلاب حيث سلم محافظ الغربية المصروفات والمستلزمات الدراسية ل 17 طالبا في مختلف الفئات والمراحل التعليمية من كافة مراكز ومدن المحافظة، وأكد محافظ الغربية أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالأسر الأولى بالرعاية ورفع العبء عن كاهلهم بكافة الطرق الممكنة وتخفيف الحمل عن كاهل أولياء الأمور، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية.


وأعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة باستجابة المحافظ الفورية، وحرصه على الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم، ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم.

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يأتي ذلك اللقاء ضمن سلسلة لقاءات المحافظ بالمواطنين والتي تنظمها المحافظة للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم، دعما لمبدإ التكافل الاجتماعي، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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