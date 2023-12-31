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حوادث

قضايا الدولة تهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بالعام الميلادي الجديد

صدى البلد

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة و المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، قداسة البابا  تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع الإخوة الأقباط، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024م.

وجاء في برقية التهنئة": سائلين المولى عز وجل أن يكون عام خير وازدهار وأمن واستقرار  على حضراتهم ومصرنا الحبيبة والعالم أجمع، في ظل وحدة ومحبة الشعب المصري العظيم، مع تمنياتنا لجميع الإخوة الأقباط عامًا مليئًا بالتوفيق ولمصرنا دوام التنمية والرقي والتقدم، في ظل القيادة الحكيمة  للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكل عام وأنتم بخير.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

البابا تواضروس الثاني السيسى رئيس الجمهورية العام الميلادي الجديد 2024 العام الميلادى الجديد المستشار مسعد عبد المقصود بطريرك الكرازة المرقسية هيئة قضايا الدولة رئيس هيئة قضايا الدولة

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