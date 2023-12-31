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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لدعم المستثمرين.. محافظ الدقهلية يتفقد الوحدات الصناعية والمنتجات بالمنطقة الإستثمارية بميت غمر

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد بتفقد عدد من الوحدات الصناعية والمنتجات الصناعية بالمنطقة الإستثمارية بميت غمر لدعم المستثمرين وتشجيعهم وحل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجههم ، حيث تفقد مصنع المركز العربي لصناعة كشافات إنارة الشوارع والطرق واللوحات الكهربائية ، ومصنع لوك لصناعة الادوات الكهربائيه ، ومصنع فيوتشر لإنتاج الأسمدة والمبيدات الزراعية ، ومصنع ريدي رونج لصناعة اللمبات الكهربائية بكافة أنواعها ، ومصنع اي ال سي لتصنيع وتجميع الأجهزة الكهربائية ، ومصنع ماكس ورد لكبس وتقطيع خشب الكونتر ، ومصنع التراكم لإنتاج المنظفات والمطهرات . 
جاء ذلك بحضور اللواء محمود ضياء رئيس مركز ومدينة ميت غمر ، والمحاسب فنجاري علي مدير المنطقة الإستثمارية بميت غمر .
وأشار " مختار " الي أن الرئيس السيسي لديه اهتمام شديد الأهمية بالمناطق الصناعية والاستثمارية وتطويرها ودعم الصناعة والمستثمرين لتصبح مصر في مصاف الدول الصناعية الكبري 
وأكد " المحافظ " علي أن الصناعة هي الحل الأمثل من أجل تلبية احتياج السوق المحلي والأسواق العالمية والتي ستسهم بشكل أساسي في دعم الاقتصاد الوطني ، وتوفير فرص عمل للشباب وتشجيع الاستثمار الأجنبي وتوطين الصناعة المصرية .
كما أشار " مختار " الي أن المرأة المصرية تثبت كل يوم أنها قائدة ورائدة حتي أصبحت عصب الصناعة في مصر وتشغل نسبة كبيرة من عمال الصناعة والإنتاج داخل المصانع ، بالإضافة إلي توليها العديد من الوظائف العامة والمناصب العليا بالدولة .
وقال " المحافظ " سنعمل علي تسويق كافة منتجات المصانع بالدقهلية من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة لتعريف المواطنين بهذه المنتجات ليكون هناك تواصل مباشر بين المصنعين والمستهلكين لتشجيع المنتج المحلي .
كما أكد " مختار " علي دعمه الكامل لكافة المستثمرين بالمناطق الصناعية والاستثمارية بالدقهلية وحل مشاكلهم لتشجيع الصناعة المصرية وتوطينها ودفع عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة معدل الصادرات .
جدير بالذكر أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر تضم 107 وحده صناعية تضم العديد من الصناعات المتنوعه .

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اقتصاد الوطني الأجهزة الكهربائية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المستثمرين المناطق الصناعية المنطقة الإستثمارية بميت غمر تشجيع الصناعة توطين الصناعة المصرية رئيس مركز ومدينة

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