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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة ليلة رأس السنة..الابن العاق ينهي حياة والدته والسبب صادم بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت مباحث الجنائية بالغربية اليوم من إلقاء القبض علي شاب مدمن في أوائل  العقد الثالث من عمره لاتهامه بارتكاب جريمة إنهاء حياة أمه بواسطة أداة حادة لرفضها إعطاءه أموال لشراء مواد مخدرة بقرية ابشواي الملق بدائرة مركز قطور.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوصول المدعوه "سنيه .ج.ش" 54 سنة مصابة بطعنه نافذه بالصدر وتم نقلها إلى طوارىء مستشفي قطور المركزي  ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل غرفة العناية المركزة.

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وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف الرائد محمد العسال رئيس مباحث مركز شرطة قطور وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث.

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وأفادت التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب جريمة إنهاء حياة الأم ابنها العاق "عز.م.ر" 23 سنة   كون الٱم رفضت طلبه في إعطاءه أموال للشراء المواد المخدرة. 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرتها.

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