هل ظهرت سلالة جديدة من إنفلونزا الخنازير في مصر؟ | تغطية خاصة

قدم مذيع موقع “صدى البلد”، طارق موسى، تغطية خاصة، حول حقيقة رصد حالات إصابة بسلالة جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر، وهو الخبر الذي انتشر خلال الساعات الماضية على السوشيال ميديا وتسبب في حالة ذعر وقلق بين المواطنين.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت هذه الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرصد أي إصابات بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر.

وشددت الوزارة على امتلاك قطاع الطب الوقائي –التابع للوزارة- منظومة رصد متكاملة وبائياً ومعملياً لفيروسات الإنفلونزا، والفيروسات المسببة لأمراض الجهاز التنفسي، والتي تعد الأقوى على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.