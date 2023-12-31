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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص فى مشاجرة مع شقيقه للخلاف على الميراث بالقليوبية

جثة
جثة

شهدت قرية أسنيت التابعة لمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية واقعة مؤسفة إثر نشوب مشاجرة بين الأشقاء سقط أحدهما جثة هامدة بسبب الخلاف على الميراث، بدائرة مركز شرطة كفر شكر، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود بلاغاً بمصرع شخص إثر إصابته بسكته قلبية.


انتقل على الفور المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر وتبين بالفحص والتحريات مصرع شخص إثر إصابته بسكته قلبية، بسبب مشاجرة نشبت بينه وبين شقيقه بالشوم والقذف بالحجارة بين الاسرتين بسبب الخلاف علي الميراث.


وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب مصطفى الصباغ والنقيب أحمد عبدالحفيظ معاوني رئيس المباحث تم ضبط طرفي المشاجرة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب إنتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود العيان.

القليوبية كفر شكر وزير الداخلية مساعد وزير الداخلية المباحث الجنائية

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