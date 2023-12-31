الصفقة حسمت بشكل نهائي.. نجم الأهلي على أعتاب الدوري القطري

كشفت صحيفة "الوطن" القطرية، عن اقتراب أحمد عبد القادر، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانتقال إلى نادي الوكرة القطري، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

نجم الأهلي على أعتاب الدوري القطري

وأكدت الصحيفة، أن نادي الوكرة اقترب من ضم أحمد عبد القادر، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعد موافقة السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة حسمت بشكل نهائي، خاصةً بعد اهتمام أندية أخري باللاعب في ظل خروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر.

ويغيب عبدالقادر عن صفوف الأهلي مؤخراً بفرمان من السويسري مارسيل كولر ، وطلب اللاعب الرحيل في ظل تجاهل المدرب له.