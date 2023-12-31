إجراء وحيد على إتمام الصفقة .. مهاجم الأهلي الجديد يوقع 4 سنوات

اكدت مصادر داخل النادي الاهلي، أن مسؤولي النادي الأهلي يقتربون من حسم صفقة المهاجم الدنماركي فلسطيني الأصل وسام أبو علي المحترف في الدوري السويدي، حيث تقدم الأهلي بعرض مالي وصل إلى مليون و100 ألف دولار، لكن إدارة نادي سيريس السويدي طلبت رفع المقابل المادي إلى مليون و600 ألف دولار.

ووفقا لما اكده المصدر، فأنه تم الحصول على توقيع اللاعب بعد الاتفاق على التفاصيل التعاقدية، حيث وقع لمدة 4 سنوات مع راتب يقارب المليون دولار للموسم الواحد.

من المتوقع أن يجري اللاعب الفحص الطبي ويتم تفعيل العقد عند وصوله إلى لقاهرة، ليتم بعدها انتظار البطاقة الدولية والاستغناء عنه من ناديه السويدي.

كانت مباراة فيندسيسيل ولينجبي في دوري الدرجة الثانية الدنماركي، قد شهدت في 11 سبتمبر 2021، لحظات مروعة عندما سقط اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي على أرض الملعب بسبب توقف عضلة القلب، في مشهد أعاد إلى الأذهان حادثة كريستيان أريكسين في يورو 2020.

وتدخلت الأطقم الطبية بسرعة، ونُقل اللاعب إلى المستشفى، وأصدر ناديه بيانًا مطمئنًا حول حالته، وبعد فترة من التأهيل، عاد وسام بتألق ليواصل مسيرته الرياضية، محققًا 16 هدفًا في الموسم التالي 2022-2023.