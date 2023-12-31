بيبو يفجر مفاجأة بشأن رحيل موديست وصلاح محسن عن الأهلي

حسم خالد بيبو، مدير الكرة في النادي الأهلي، الجدل بشأن حقيقة رحيل الثنائي أنتوني موديست، وصلاح محسن ثنائي، عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال "بيبو" في تصريحات تلفزيونية "سعيد جدا بتسجيل موديست في نهائي السوبر المصري، اللاعب يتعرض لضغط رهيب، وكل من يعمل في مجال كرة القدم يتعرض لتلك الضغوطات، ولكن حينما تؤدي بشكل جيد سيتحدث عنك الناس بصورة جيدة والعكس صحيح".

وبسؤاله عن حقيقة رحيل موديست في يناير، قال "بيبو"، "موديست لاعب في الفريق ويؤدي بشكل جيد وليس هناك أي قرار بخصوص رحيله، اللاعب متعاقد مع النادي، ولا أعلم مصدر تلك الأنباء، لو هناك أي شيء بخصوص موديست سنطلع الإعلام على الأمر، وليس هناك أي جديد لكي نتحدث عنه".

وعن صلاح محسن، أوضح "بيبو"، "صلاح محسن يستعد بقوة لأي فرصة، ولا صحة لما تردد عن رحيله، مشيرا إلى أن اختيارات فيتوريا حقه الأصيل، رغم أن ياسر إبراهيم قدم ما كان يشفع له التواجد في المنتخب.

وتوج النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى "المارد الأحمر" راحة سلبية لمدة 14 يوم ، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودورى أبطال إفريقيا.