وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بالعام الجديد

هنأ د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعام الميلادي الجديد 2024م ، سائلًا الله (عز وجل) أن يجعل هذا العام عام خير ويمن وبركة وعلى مصرنا العزيزة، وعلى الإنسانية كلها، كما يسأل الله (عز وجل) أن يجعله عام أمن وأمان للبشرية جمعاء، وأن تنطفئ فيه نيران الحروب ويعمَّ السلام أرجاء الدنيا.

واعتمد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد تجديد تكليف الشيخ السيد محمد السيد عبد المجيد الرمادي بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بديوان عام الوزارة.

