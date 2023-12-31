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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد كونفوشيوس جامعة القاهرة يعلن موعد عقد امتحان تحديد مستوى اللغة الصينية | تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن معهد كونفوشيوس جامعة القاهرة ، عقد امتحان تحديد مستوى اللغة الصينية  HSK ( المستويات ١،٢،٣،٤،٥،٦)، وHSKK ( المستويات المبتدء والمتوسط والمتقدم) يوم السبت الموافق ١٦ من مارس ٢٠٢٤ حضوريًا في المعهد.

كما أوضح المعهد  أنه يتم التسجيل للامتحان على الانترنت و تسديد الرسوم في المعهد .

رسوم الامتحان HSK:

المستوى الأول ٢٠٠ جنيه
المستوى الثاني ٢٥٠ جنيهًا
المستوى الثالث ٣٠٠ جنيه
المستوى الرابع ٣٥٠ جنيهً
المستوى الخامس ٤٠٠ جنيه
المستوى السادس ٤٥٠ جنيهًا

رسوم امتحان HSKK:

المستوى  المبتدء ١٥٠ جنيهًا
المستوى المتوسط ٢٣٠ جنيهًا
المستوى المتقدم ٣٠٠ جنيه

ملاحظات مهمة

١- يرجى التأكد من إكمال التسجيل عبر الإنترنت وإتمام الدفع في غضون الوقت المحدد في إشعار الاختبار. بعد إغلاق نظام التسجيل على الموقع ، لن يسمح بالتسجيل.
٢- في حالة وجود أي تضارب في المعلومات، يرجى الاتصال بالمدرس المسؤول عن الامتحان لإجراء التصحيحات في الوقت المناسب، وإذا كان هناك أي خطأ في المعلومات الشخصية بعد التسجيل، فستكون مسؤولية الطالب.
٣- بعد إتمام الدفع ، يرجى الاتصال بالمدرس المسؤول عن الامتحان لمتابعة إرشادات الامتحان.
٤- بعد إتمام عملية التسجيل بنجاح، يرجى التأكد من تنزيل تصريح القبول من الموقع قبل ١٠ أيام من تاريخ الامتحان، ومن لن يقوم بتنزيل تصريح القبول في الوقت المحدد، سيفوته الامتحان وسيتحمل العواقب

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