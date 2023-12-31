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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال جولة مفاجئة.. وكيل «صحة كفر الشيخ» يتخذ قرارات رادعة ضد المقصرين

وكيل صحة كفر الشيخ
وكيل صحة كفر الشيخ

تفقد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، المركز الطبي بمدينة كفر الشيخ؛ لمتابعة سير وانتظام العمل به، والتأكد من استمرارية تقديم خدمات مكتب الصحة والتطعيمات والمبادرات الرئاسية.

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وخلال جولته التفقدية المفاجئة، قرَّر وكيل الوزارة نقل ممرضة إلى خارج المركز الطبي، لعدم التزامها بالانضباط الإداري، مؤكداً انتظام سير العمل بجميع عيادات المركز، وأماكن تقديم الخدمات للمواطنين.

وواصل وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، جولته التفقدية المفاجئة، بزيارة إدارة بيلا الصحية، وقام بالمرور على المركز الطبي ببيلا؛ لمتابعة سير وانتظام العمل به، والخدمات المقدمة للمواطنين، وأعمال التطوير الجارية به.

وحرص وكيل الوزارة على التأكد من توافر المستلزمات الخاصة بعمل المبادرات الرئاسية، وتوافر أدوية ومستلزمات الرعاية الأولية بالمركز الطبي، ووجه بإجراء حصر للحاضرين بالمركز الطبي والنقل الفوري للمقصرين.

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالانضباط الإداري، وتقديم الخدمات الطبية على أعلى مستوى للمواطنين، وتذليل أي عقبات تواجههم، مشدداً على ضرورة توافر المستلزمات الطبية اللازمة، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

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