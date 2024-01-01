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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار

صدى البلد

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة الخدمات للقراء والتي تضم مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار وذلك ليوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024 والتي نستعرضها فيما يلي:

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 1 يناير 2024

يبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 1 يناير 2024، الموافق 19 جمادي الثاني ١٤٤٥ هـ فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 1 يناير 2024 بالمحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد..بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

سعر الدولار في البنوك اليوم 1-1-2024
استقر سعر الدولار أمام الجنيه مع أول أيام العام الجديد داخل الجهاز المصرفي دون أي تغيير يذكر وذلك اليوم الإثنين الموافق 1-1-2024.

كشف تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه إلي 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة
هبطت أسعار الذهب اليوم في مصر، بعدما ارتفع المعدن الأصفر إلى مستويات غير مسبوقة ، لأول مرة وسجل سعر العيار الأشهر في مصر وهو عيار 21 نحو 3350 جنيها بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة.

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين سعر الدولار فى البنوك اليوم

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