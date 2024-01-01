نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة الخدمات للقراء والتي تضم مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار وذلك ليوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024 والتي نستعرضها فيما يلي:

يبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 1 يناير 2024، الموافق 19 جمادي الثاني ١٤٤٥ هـ فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد..بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

سعر الدولار في البنوك اليوم 1-1-2024

استقر سعر الدولار أمام الجنيه مع أول أيام العام الجديد داخل الجهاز المصرفي دون أي تغيير يذكر وذلك اليوم الإثنين الموافق 1-1-2024.

كشف تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه إلي 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبطت أسعار الذهب اليوم في مصر، بعدما ارتفع المعدن الأصفر إلى مستويات غير مسبوقة ، لأول مرة وسجل سعر العيار الأشهر في مصر وهو عيار 21 نحو 3350 جنيها بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة.