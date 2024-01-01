سعر الدولار في البنوك اليوم 1-1-2024

استقر سعر الدولار أمام الجنيه مع أول أيام العام الجديد داخل الجهاز المصرفي دون أي تغيير يذكر وذلك اليوم الإثنين الموافق 1-1-2024.

كشف تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه إلي 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

سجل أدني سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع داخل بنوك مصر والأهلي المصري و التنمية الصناعية.

بلغ متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع داخل بنوك" المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول، المشرق، فيصل الاسلامي، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المصري لتنمية الصادرات، الاسكندرية، أبوظبي الأول".

سجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.