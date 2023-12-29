مصطفى بكري: الرئيس السيسي لن يقبل استمرار معاناة المواطن.. أسباب أدت لارتفاع أسعار الدولار.. وهذا السعر العادل للذهب.. أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

مصطفى بكري: الرئيس السيسي لن يقبل استمرار معاناة المواطن

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي تحدث أكثر من مرة عن معاناة الشعب مع الأسعار، مؤكدا أن الرئيس السيسي يحظى بتأييد جماعي من الشعب المصري.

أسباب أدت لارتفاع أسعار الدولار.. خبير يوضح

أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن أسعار السلع يتم تحديدها حسب سياسة العرض والطلب، مشيرا إلى أنه لا بد أن يكون سعر الفائدة أعلى من معدل التضخم.

بسبب المتحور الجديد.. مجدي بدران يحذر من القبلات والأحضان: المشاعر في القلب

علق الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إعلان وزارة الصحة إيجابية نتائج التحاليل المعملية لحالتين مصابتين بكوفيد 19 للمتحور JN1.

وقال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "هذا المتحور سريع الانتشار لكن في بعض الدول التي تتميز بانخفاض درجات الحرارة الشديد ومصر لا تتميز بهذا، فضلا عن انخفاض الرطوبة والمناعة وذلك غير موجود في مصر".

رئيس لجنة مكافحة كورونا: المتحور الجديد لا يمثل خطورة على الصحة العامة

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن رصد حالتين إيجابيتن بمتحور كورونا JN1 لا يمثل قلق.

وأضاف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي": "المتحور الجديد لا يمثل خطورة على الصحة العامة".

شعبة صناعة الذهب : هذا السعر العادل للمعدن الأصفر

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات، إن سعر الذهب الآن يتحدد لحظيا كل دقيقة، لأن كل لحظة بسعر مختلف، مشيرا إلى أن هناك ارتفاع لأسعار الذهب بالبورصات العالمية، وهذا يؤثر على سعره محليا.

عضو بجمعية الحساسية والمناعة: المبادرات الصحية نقلة فارقة في المجتمع المصري

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن المبادرات الرئاسية الصحية كانت نقلة حضارية فارقة في المجتمع المصري.

3 مستويات.. التضامن تعلن أسعار حج جمعيات المجتمع الأهلية.. فيديو

قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزير التضامن لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، إن تم إعلان فوز 7500 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية



شيء متوقع .. الأرصاد تعلن خبرا مهما للجميع

قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الارصاد الجوية، إننا بدأنا فصل الشتاء بالتقلبات المعتادة، مشيرة إلى اننا شهدنا بداية من أمس تقلبات جوية أثرت على معظم مناطق الجمهورية، وكانت محافظات البحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط الأكثر تعرضًا للأمطار الغزيرة.

التنمية المحلية: 3 محافظات علقت الدراسة بسبب الأمطار.. فيديو

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، عن استعدادات الوزارة للتعامل مع سقوط الأمطار.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "هناك ربط بين غرفة العمليات وإدارة الأزمات وشبكة الطوارئ والسلامة العامة لمتابعة سقوط الأمطار والتعامل معها".

متحدث أونروا: عدد كبير من النازحين في قطاع غزة يعيشون بلا مأوى

قال كاظم أبو خلف، متحدث الأونروا في الأراضي المحتلة، إن 90% من الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، متابعًا: عدد كبير من النازحين في قطاع غزة يعيشون بلا مأوى، ولم يعد هناك مكان يذهب إليه الفلسطينيون، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من أجل إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدًا أن العملية العسكرية في قطاع غزة تعرقل الاستجابة الإنسانية إلى الفلسطينيين.